توتي: ريال مدريد كان وجهتي المفضلة لو رحلت عن روما

النجم الإيطالي وصف قرار البقاء مع روما بالأكبر في حياته المهنية

اعترف النجم الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي، أنه كان قريب جداً من الانتقال إلى ريال مدريد.

توتي أنهى مسيرته الكروية في مايو 2017، بعد رحلة طويلة وحافلة قضاها مع روما بالدوري الإيطالي.

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مهاجم الذئاب السابق وصف قرار التخلي عن ريال هو الأكبر طوال حياته المهنية.

وقال توتي:"كنت قريباً منهم جداً، اتخذت القرار الأكبر في حياتي بالاستمرار مع روما".

وأضاف:"لو كنت قررت الرحيل عن النادي، لاخترت ريال مدريد عن أي نادي آخر احتراماً لجماهير النادي، بعدم الانتقال لنادي آخر داخل إيطاليا"

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وتابع:"في النهاية قمت بالقرار الصحيح بالبقاء مع الفريق الذي شجعته طوال حياتي".

جدير بالذكر أن صاحب الـ42 عاماً يتولى حالياً منصب المدير الإداري في روما بعد اعتزاله.