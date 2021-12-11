توتنهام يواجه شبح الخروج الأوروبي بسبب الكورونا!

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استحالة إقامة المباراة المؤجلة بين توتنهام ورين في ختام دور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان مقررًا أن تُقام المباراة بين الفريقين بملعب توتنهام يوم الخميس الماضي، غير أن تفشي فيروس كورونا بالنادي الإنجليزي حال دون ذلك.

ويُعاني توتنهام في آخر أسبوع من إصابات بالجملة بكورونا، ووفقًا للمدرب أنطونيو كونتي، فهناك أكثر من 8 إصابات حاليًا بكتيبته.

الاتحاد الأوروبي بدوره أكد على أن إقامة مباراة توتنهام ورين مُحال بالنظر إلى اكتظاظ جدول المسابقات المحلية والأوروبية في الفترة الراهنة.

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وعلى هذا الأساس، سيتم اللجوء إلى اللجنة التأديبية باليويفا حتى تُقرر النتيجة النهائية لهذه المباراة المُلغاة فعليًا.

المباراة لها أهمية بالنسبة لتوتنهام، ففي سبيل التأهل إلى الدور الثاني كان عليه الفوز على رين، الذي بدوره ضمن تأهله كمتصدر للمجموعة.

النادي الفرنسي امتلك 11 نقطة، بينما يأتي فيتسي ثانيًا برصيد 10 نقاط، وخلفه توتنهام بسبع نقاط، مع تذيل مورا الترتيب بثلاث نقاط فقط.

تجدر الإشارة إلى أن متصدر المجموعة يتأهل مباشرةً لدور الـ16، بينما يلعب الوصيف مع أحد أصحاب المركز الثالث من مجموعات الدوري الأوروبي في ملحق ثمن النهائي.

الجدير بالذكر أن مباراة توتنهام مع برايتون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد قد تم تأجيلها أيضًا بسبب تفشي كورونا بالسبيرز.