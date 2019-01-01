توتنهام ينفي التسمية المنتشرة لملعبه الجديد

نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ينفي بشكل قاطع أن يكون اسم ملعبه الجديد "نايكي ستاديوم" كما تناولت تقارير صحفية في الأخبار المنتشرة سابقًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن التسمية المنتشرة في الساعات الأخيرة لملعب فريق توتنهام هوتسبير الجديد ليست بصحيحة على الإطلاق.

جاء هذا بحسب ما ذكر مصدر من نادي توتنهام لصالح صحيفة "ديلي ميل"، حيث أكد في تصريحات خاصة بالصحيفة أن التسمية ليست صحيحة.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد انتشرت في الساعات الأخيرة وأكدت أن الملعب سيتم تسميته "نايكي ستاديوم" بعد توصل النادي لاتفاق مع شركة تصنيع الملابس الأمريكية "نايكي"، وهو ما نفاه المصدر بعدها بساعات قليلة.

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وقامت شبكة "بي ان سبورتس" مصدر الخبر الأول بمسح التغريدة التي حملت فيديو الإعلان عن الإسم الخاطئ من على موقع التدوينات القصيرة الشهيرة "تويتر".

ويفتتح نادي توتنهام ملعبه الجديد خلال أيام حيث من المتوقع أن يخوض مباراته المقبلة عليه في الدوري الإنجليزي خلال الشهر المقبل.

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جدير بالذكر أن فريق توتنهام كان يلعب في الأشهر الماضي بشكل مؤقت على ملعب ويمبلي حتى افتتاح الملعب الجديد الخاص به.