هل ينضم لريال مدريد؟ بوتشيتينو: أتمنى العودة للتدريب في إسبانيا

بوتشيتينو بين المرشحين لتدريب ريال مدريد والمدرب يلمح لإمكانية حدوث الأمر

ألمح ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، إلى إمكانية تولي تدريب ريال مدريد خلال الموسم المقبل بالتأكيد على رغبته العمل في الدوري الإسباني.

بوتشيتينو أحد الأسماء المرشحة لخلافة سانتياجو سولاري المهدد بالإقالة بعد خروج ريال مدريد من كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات لشبكة التلفزيون الإسباني RTVE: "علاقتي بإسبانيا دائمًا جيدة للغاية وأود العودة إلى الليجا مرة أخرى لأنني أحب طريقة اللعب التي تحقق الانتصارات بطريقة ممتعة".

وتابع: "أعتقد أنني سوف أعود إلى إسبانيا، أنا دائمًا منفتح للخبرات والمشروعات الجديدة".

بوتشيتينو عبّر عن سعادته من ارتباط اسمه بتدريب ريال مدريد مؤكدًا أنّ هذا الأمر دليل على نجاحه مع توتنهام خلال السنوات الماضية.

يبدو أن مدرب توتنهام يفتح الطريق أمام تدريب ريال مدريد 💁‍♂️ pic.twitter.com/c99lro4dqs — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 9, 2019

وأردف: "لا أستطيع الرد على إجابة سؤال إمكانية تدريب البلانكوس، لو قلت أي شيء فربما يغضب مالك السبير (دانيال ليفي) وربما لا يعجبه الحوار أو من المحتمل ألا يهتم أصلًا".

واختتم: "هاري كين مثل ابني وصنع اسمه مع توتنهام وأصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم".

التقارير الصحفية تؤكد أنّ ريال مدريد مستعد لدفع 170 مليون يورو للتعاقد مع بوتشيتينو وهاري كين في الصيف المقبل.