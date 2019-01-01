توتنهام ينتقل لملعبه الجديد بعد الديربي أمام أرسنال

ملعب نادي توتنهام الجديد يجهز بالكامل والفريق سينتقل له بعد ديربي شمال لندن أمام أرسنال في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي في لقاء اليوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي توتنهام هوتسبير قد قرر الانتقال لملعبه الجديد بداية من الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي، على أن تكون مباراة اليوم ضد أرسنال هي الأخيرة له على ويمبلي.

جاء هذا بسحب ما ذكرت شبكة "بي ان سبورتس" والتي أكدت أن لقاء اليوم مع المدفعجية في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي سيكون الأخير على ويلمبي.

وذكرت الشبكة أن مسؤول في نادي توتنهام قد أخبرهم أن الجميع يسعى لجعل اللقاء لا ينسى حيث ستكون المباراة الأخيرة لهم على ويمبلي كملعب أساسي للسبيرز.

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وكان نادي توتنهام قد عانى في الأشهر الماضية كثيرًا بسبب ملعبه الجديد، حيث تأجل افتتاحه أكثر من مرة وكان من المفترض أن يبدأ الموسم الجاري عليه.

ويحتل فريق توتنهام في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 60 نقطة خلف صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي بثمانية لقاءات.

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جدير بالذكر أن توتنهام كان قد تعرض للخسارة في آخر لقاءين له بالدوري الإنجليزي أمام كلاً من بيرنلي وتشيلسي وكانا كلاهما خارج ملعبه.