توتنهام يقترب من تفعيل الشرط الجزائي بعقد جناح ليفركوزن

قيمته تبلغ 21.5 مليون جنيه إسترليني فقط

دخل نادي توتنهام الإنجليزي، في محادثات مع جوليان براندت جناح نادي بايرليفركوزن الألماني، تمهيداً للتعاقد معه هذا الصيف.

العديد من الأندية أبدت رغبتها في التعاقد مع صاحب الـ23 عاماً، بعد تألقه مع ليفركوزن في الفترة الأخيرة.

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تقارير صحفية أكدت أن اللاعب يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 21.5 مليون جنيه إسترليني، مما يفتح الباب أمام رحيله عن الفريق الألماني.

ويتنافس توتنهام مع ليفربول على ضم الجناح الألماني، حيث سبق وأن أبدى يورجن كلوب رغبته في الحصول على خدماته.

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وتأتي رغبة سبيرز في التعاقد مع براندت، لإضافة المزيد من الخيارات الهجومية بتشكيل المدرب ماوريسيو بوتشيتينيو، مع الرحيل المتوقع للدنماركي كريستيان إيريكسين.

وبجانب توتنهام وليفربول، يلقى جناح ليفركوزن اهتماماً كبيراً من بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وكذلك يوفنتوس.

جدير بالذكر أن براندت نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 17 آخرين مع ليفركوزن هذا الموسم.