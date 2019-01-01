توتنهام يعلن إصابة كين دون تحديد مدة غيابه

في أهم أوقات الموسم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تفاصيل إصابة مهاجمه هاري كين وكذلك صانع الألعاب ديلي آلي.

وتعرض الثنائي للإصابة أثناء مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض هداف كأس العالم الأخيرة، لإصابة قوية بعد تدخل قوي مع فابيان ديلف، لم يكمل بسببها اللقاء.

وأعلن بيان النادي اللندني، تعرض هاري كين لإصابة قوي في أربطة الكاحل، ولم يتم تحديد موعد عودته أو احتمالية خوضه مباريات أخرى الموسم الحالي من عدمها.

Injury Update: Harry Kane / Dele Alli — Hotspur (@SpursOfficial) April 11, 2019

كما تم تأكيد إصابة ديلي آلي بكسر في اليد وسيغيب بسببها عن مباراة يوم السبت المقبل في البريميرليج أمام هدرسفيلد.

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(🎥: @acristofalo) pic.twitter.com/5HDygD0OZy — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

وغاب كين ما يقارب الشهرين عن الديوك اللندنية، بسبب إصابة في الكاحل بداية العام الجديد، بينما تعرض آلي لإصابة عضلية غيبته ايضًا عن صفوف توتنهام.

وحقق توتنهام الفوز ذهاباً بهدف نظيف على حساب السيتيزينز وبإمكانهم التأهل للمربع الذهبي الأوروبي حال حافظوا على تقدمهم في الإياب الأربعاء المقبل.