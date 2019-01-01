توتنهام يعرض 50 مليون يورو لضم زانيولو

النادي الإنجليزي يهدد خطط يوفنتوس في التعاقد مع اللاعب

وضع نادي توتنهام الإنجليزي، لاعب الوسط الإيطالي نيكولو زانيولو نجم روما الإيطالي، ضمن أهم أهدافه الصيف القادم

المدرب ماوريسيو بوتشيتينو يبحث عن خيارات جديدة لتدعيم فريقه، طمحاً في المنافسة على الدوري للموسم الجديد.

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صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، أكدت استعداد توتنهام للتعاقد مع زانيولو، وكسر الرقم القياسي له بتاريخ تعاقداته.

وأوضحت أن سبيرز تقدموا بعرض قيمته 50 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات نجم الذئاب.

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وهو ما يزيد عن المبلغ الذي عرضه يوفنتوس لضمه بـ45 مليون يورو، حيث وصل عرض البيانكونيري 45 مليون.

وأشارت الصحيفة أن المحادثات لازالت مستمرة بين دانيل ليفي رئيس توتنهام، وفرانكو بالديني ممثل لندن في العاصمة الإنجليزي لندن، طمحاً في التوصل لاتفاق قريباً.

يذكر أن لاعب الوسط الهجومي نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين في 33 مباراة لعبها مع روما هذا الموسم، ليدخل بقائمة المنتخب الإيطالي مع المدرب روبرتو مانشيني.