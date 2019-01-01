توتنهام يطلب مبلغًا ماليًا ضخمًا للتخلي عن إريكسن

95 مليون جنيه إسترليني هو الحد الأدنى لإدارة السبيرز للتخلي عن نجمها كريستيان إريكسن

فيسبوك تويتر محمد عماد

تمسك نادي توتنهام هوتسبر بالإبقاء على لاعبه كريستيان إريكسن، ليصعب مهمة فريق مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع النجم الدنماركي في الصيف المقبل.

حث يعد صانع ألعاب السبيرز صاحب الـ27 عامًا من الركائز الرئيسية في النادي اللندني هذا الموسم، ومنذ مجيئه في عام 2013 أيضًا أصبح من أفضل صانعي الأهداف حول العالم.

هل يُعتبر موسم جوارديولا ناجحًا لو فاز بالبريميرليج وخسر دوري الأبطال؟

صحيفة "الميرور" البريطانية أكدت في تقرير لها اليوم على رغبة نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع إريكسن الذي شارك مع منتخب بلاده في 87 مباراة، ولكن إدارة نادي توتنهام ترغب في الحصول على مبلغ 95 مليون جنيه إسترليني.

وبالرغم من أن عقد النجم الدنماركي سينتهي بنهاية الموسم المقبل، إلا أن نادي توتنهام لا يرغب في التخلي عن أحد ركائزه بسهولة.

وتشير الأرقام إلى أن كريستيان إريكسن قد قام بصناعة 85 هدفًا في 268 مباراة للنادي الإنجليزي منذ عام 2013 وذلك في كل البطولات، بجانب التفاهم الكبير بينه وبين نجوم الفريق، هاري كين وديلي ألي وهيونج مين سون.