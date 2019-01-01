توتنهام يُسل لُعاب روما بصفقة تبادلية مثيرة لشراء زانيولو

الفريق الإيطالي قد يوافق

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

ترددت أنباء في وسائل الإعلام الإيطالية عن اهتمام رئيس توتنهام دانيال ليفي، بموهوب روما نيكولو زانيولو، على أمل إقناع ناديه العاصمي بتركه ينضم لمشروع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو في أحدث ملعب كرة قدم في العالم.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن النادي اللندني على أتم الاستعداد لعرض مدافعه البلجيكي توبي ألديرفيلد على ذئاب روما، بالإضافة لمبلغ يُقدر بنحو 20 مليون بعملة المملكة المتحدة، وذلك نظير اقتناء لاعب شباب الآدزوري.

وأشار التقرير إلى أن مهمة السبيرس في الحصول على توقيع الشاب الإيطالي لن تكون مفروشة بالورود، لوجود أكثر من عملاق أوروبي يطمع في شراء اللاعب، في مقدمتهم بايرن ميونخ، حيث زعم المصدر، أن الإدارة البافارية تُخطط لإبرام الصفقة مقابل 50 مليون يورو.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 أمام باير ليفركوزن 🏆



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ورغم أن عرض بطل ألمانيا يبدو أفضل من الناحية المادية، إلا أن الفريق الإيطالي قد يُفضل العرض الإنجليزي، لحاجته لقلب دفاع لا يقل جودة ولا كفاءة عن اليوناني مانولاس بعد انتقاله إلى نابولي بداية من الموسم الجديد.

وخطف صاحب الـ20 عامًا الأضواء منذ انتقاله إلى "الأولمبيكو" في مثل هذه الأيام من العام الماضي، كجزء من صفقة ذهاب رادجا ناينجولان إلى الإنتر، وفي موسمه الأول مع روما، ظهر بمستوى مبشر في جُل مشاركاته الـ36 في مختلف مسابقات الموسم المنقضي، ما جعله هدفًا لكثير من الأندية الكبرى سواء داخل وطنه أو خارجه.