توتنهام يستهدف ضم لو سيلسو لتعويض رحيل إريكسين المحتمل

بعد اهتمام ريال مدريد بإريكسين.. توتنهام يهتم بالتعاقد مع نجم ريال بيتيس لو سيلسو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن توتنهام قد وضع نصب عينيه التعاقد مع نجم الوسط الدولي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

وكان توتنهام قد تعاقد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية مع ندومبيلي لاعب الوسط الذي تصارع عليه كبار الأندية الأوروبية.

وفي الوقت الذي يقترب فيه كريستيان إريكسين من الرحيل عن صفوف الفريق، يواصل السبيرز البحث عن خليفته.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وفي الآونة الأخيرة، كشفت بي بي سي عن اهتمام توتنهام بالتعاقد مع جيوفاني لو سيلسو في الوقت الذي يقترب فيه من الرحيل عن ريال بيتيس.

ويعد لو سيلسو أحد أبرز المواهب الموجودة في وسط الملعب حول العالم، حيث تألق في الفترة الأخيرة مع باريس سان جيرمان ثم بيتيس وبينهما منتخب الأرجنتين.

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يذكر أن توتنهام قد أنهى موسمه المنصرم وصيفًا لأوروبا بعدما خسر نهائي دوري الأبطال أمام مواطنه ليفربول بهدفين مقابل لا شيء.