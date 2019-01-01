توتنهام يستعيد سيسوكو قبل مواجهة أياكس

ماوريسيو بوتشيتينو يتلقى أخبارًا سارة بعودة سيسوكو إلى تدريبات توتنهام قبل مواجهة أياكس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى توتنهام أخبارًا سارة قبل 36 ساعة فقط من المواجهة المنتظرة أمام أياكس أمستردام بعودة موسى سيسوكو إلى التدريبات.

ويصطدم توتنهام الإنجليزي بأياكس أمستردام الهولندي مساء غدًا الثلاثاء في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقبل يوم واحد من المواجهة المنتظرة أمام أياكس، عاد موسى سيسوكو لينضم إلى تدريبات السبيرز بشكل طبيعي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

وكان سيسوكو قد تعرض لإصابة إبان مواجهة الإياب للدور ربع النهائي بين توتنهام ومانشستر سيتي والتي خسر فيها توتنهام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وعلى الرغم من خسارته إيابًا في ملعب الاتحاد، إلا أنه استفاد من فوزه ذهابًا على ملعبه وايت هارت لين الجديد بهدف الكوري سون.

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يذكر أن موسى سيسوكو يعتبر من أهم ركائز وسط الملعب في خطة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.