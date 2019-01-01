توتنهام يستعد لإعلان أول صفقاته منذ عامين!

وفي الطريق اللاعب المطلوب من قبل ريال مدريد

ترددت أنباء شبه مؤكدة في العديد من الصحف البريطانية، عن اقتراب إدارة توتنهام من التوقيع مع لاعب جديد، بعد توقف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن شراء لاعبين جُدد منذ صيف 2017.

ومنذ أن أنفق الرئيس دانيال ليفي ما يزيد عن 120 مليون جنيه إسترليني، لتدعيم المدرب بصفقات من نوعية سيرجي أوريه، لوكاس مورا، دافينسون سانشيز وآخرون، لم يتعاقد مع لاعبين جُدد.

مع ذلك ختم موسمه الماضي بشكل جيد، بإنهاء البريميرليج في المركز الرابع، والأهم الترشح لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في التاريخ.

وفي الأيام والساعات القليلة الماضية، بدأت وسائل الإعلام البريطانية تتكهن حول الصفقة الأولى المنتظرة من قبل جماهير السبيرس منذ عامين، ما بين تقارير تتحدث عن اهتمام مدرب ساوثامبتون وإسبانيول السابق بلاعب ليون ندومبيلي، وأخرى تربط مستقبل جوهرة ليدز جاك كلارك.

وأمس الثلاثاء، أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن مفاوضات الإدارة اللندنية مع أصحاب "أيلاند روود" تسير على ما يرام، قبل أن يأتي التحديث في الساعات القليلة الماضية من شبكة "BBC"، التي علمت من مصادرها الخاصة أن الصفقة قد أغلقت.

وبحسب ما ذكره المصدر الأخير، فإن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، سيوقع على عقد ارتباطه بالديوك في غضون ساعات قليلة، وذلك مقابل رسوم تُقدر بنحو 10.5 مليون جنيه إسترليني، ليتفرغ رئيس النادي اللندني للصفقة الأهم هذا الصيف، والإشارة إلى متوسط ميدان ليون، المطلوب كذلك في ريال مدريد.