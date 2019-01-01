توتنهام يرغب في ضم نجم ليفربول السابق

السبيرز يأمل في التعاقد مع أندي كارول مهاجم ليفربول السابق

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن نادي توتنهام هوتسبر يرغب في التعاقد مع أندي كارول مهاجم فريق وست هام يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية.

ويعاني توتنهام من غياب لاعبه هاري كين حتى شهر مارس بسبب إصابته بالكاحل، بينما يغيب اللاعب سون هيونج مين عن الفريق اللندني لمشاركته مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا.

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على الرغم من فوز السبيرز في آخر مبارياته في البريميرليج على فولهام بثنائية مقابل هدف، إلا أن أداء المهاجم الإسباني فيرناندو لورينتي لم يقنع المدرب ماوريسيو بوتشيتنيو، الذي يفكر في جلب مهاجم جديد في ميركاتو الشتاء.

وعلمت صحيفة ذا صن أن توتنهام يستعلم عن فكرة ضم أندي كارول لاعب ليفربول السابق ومهاجم وست هام الحالي في ميركاتو الشتاء، حيث أن عقده مع فريقه الحالي سينتهي في الصيف المقبل، لذلك قد يستغنى عنه الهامرز بمبلغ يقدر بـ 2 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.