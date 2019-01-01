الانتقالات

توتنهام يرسل عرضًا مغريًا لفولهام من أجل سيسينيون

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Getty Images
توتنهام يعرض 30 مليون يورو بالإضافة إلى أونواه من أجل سيسينيون

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أرسل توتنهام عرضًا مغريًا إلى إدارة فولهام من أجل التعاقد مع ريان سيسينيون الذي يهتم بخدماته منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية.

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وكان ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للسبيرز أحد أشد المعجبين بالنجم الصاعد مع فولهام وتحدث عنه كثيرًا في مناسبات سابقة.

وفي الوقت التي تحدثت فيه المصادر الصحفية الإنجليزية حول اهتمام توتنهام بالتعاقد مع صاحب الـ 19 عامًا، جاءت أخبار أكثر تأكيدًا.

حسث كشفت صحيفتي تيليجراف وذا صن أن توتنهام يستعد لإرسال عرض رسمي من أجل الحصول على خدمات ريان سيسينيون.

وسيكون العرض عبارة عن 30 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب الصاعد أونواه، وذلك من أجل الحصول على خدمات سيسينيون قبل إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

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يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا سيغلق بابه مع انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعد الخميس القادم هو آخر آيام الميركاتو الإنجليزي.

 

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