توتنهام يراقب بيريسيتش تمهيداً للتعاقد معه

النيراتزوري قد يتخلى عن جناحه الكرواتي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية متابعة توتنهام هوتسبر الإنجليزي للجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

وذكر إف سي إنتر نيوز، أن ممثلين من النادي اللندني تواجدوا بالفعل في ملعب سان سيرو لمتابعة اللاعب خلال ديربي ميلانو.

وكان بيريسيتش قد قدم طلب انتقال في يناير الماضي صوب آرسنال، ولكن النادي رفض الاستماع لأي عروض أقل من 40 مليون يورو.

ولكن في الوقت الحالي تفيد التقارير قابلية إنتر للبيع مقابل 35 مليون يورو، على الرغم من ارتفاع هذا السعر مقارنة بلاعب أكمل عامه الثلاثين في فبراير.

يذكر أن إنتر قد فاز على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ديربي الغضب.