توتنهام يدخل في محادثات متقدمة مع ليون لضم ندومبيلي

يسعى لإتمام الصفقة قبل تدخل يوفنتوس

يخوض نادي توتنهام الإنجليزي، محادثات مكثفة مع نظيره الفرنسي ليون، من أجل التعاقد مع لاعبه تانجوي ندومبيلي.

المدرب ماوريسيو بوتشيتينو يبحث عن تدعيمات جديدة بخط وسطه، ويعتبر نجم ليون أحد الأهداف الرئيسية له.

تشيلسي يتراجع ويطالب ساري بالبقاء

ندومبيلي قدم مستويات مبهرة مع ليون الموسم الماضي، حيث يهتم بضمه بعض الأندية أبرزها مانشستر سيتي ويوفنتوس بالإضافة لسبيرز.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن توتنهام هو الطرف الأقرب في الوقت الحالي، حيث دخل في محادثات رسمية مع نظيره الفرنسي.

سبيرز يسابق الزمن من أجل حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، لإحباط محاولات يوفنتوس للظفر بخدمات ندومبيلي.

أتلتيكو مدريد ينتظر جريزمان للتعاقد مع جواو فيليكس

ويبقى المقابل المالي الذي سيحصل عليه ليون، هو العامل الحاسم لانتقال نجمه، حيث يقال أن ناديه يطلب 60 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه.

وفي حالة الفشل في ضم الفرنسي، سيتجه توتنهام لبعض الأهداف الأخرى، ومنها يوري تيلمانس نجم موناكو المعار لليستر سيتي.