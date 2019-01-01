توتنهام يخطط لاستعارة بيل من ريال مدريد

تعرف على مستقبل بيل بعد التعاقد مع زيدان

يخطط نادي توتنهام الإنجليزي للحصول على خدمات جاريث بيل على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

بيل يعاني خلال الموسم الجاري كما أنّ الشكوك زادت حول رحيله بعد التعاقد مع زين الدين زيدان لإدارة الفريق.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ السبيرز لن يستطيع شراء اللاعب لأنّه لن يستطيع تحمل راتبه الذي يصل إلى 12 مليون يورو صافي من الضرائب، كما أنّ النادي الملكي قد يدرس العرض بسبب صعوبة تلقى الفريق مبلغًا كبيرًا للويلزي.

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وأشارت إلى أنّ ريال مدريد كان يرغب في بيع بيل مقابل 70 مليون يورو لكن لا يوجد فريق يرغب في دفع هذا المبلغ بسبب كثرة الإصابات التي يعاني منها الويلزي وكذلك وصول اللاعب لعامه الـ 29.

وكانت تقارير صحفية تؤكد رغبة ريال مدريد في التعاقد مع كريستين إيريكسين من توتنهام مما يفتح باب التفاوض لأجل بيل.

ومن المتوقع أن يتعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد من تشيلسي في الصيف مما يرجع كفة مغادرة هداف منتخب ويلز.

جدير بالذكر أنّ بيل تألق مع السبيرز قبل رحيله إلى صفوف ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو في 2013 ليقود الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا في أول مواسمه.