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الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام يحطم الرقم القياسي بأطول سلسلة لا تعادل

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توتنهام يصل إلى 18 مباراة بدون تعادل

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حقق توتنهام رقمًا قيساسيًا غريبًا بعد مرور 18 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث حطم الرقم القياسي لأطول سلسلة لا تعادل في تاريخ البرييميرليج.

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وكان هاري كين قد قاد توتنهام إلى تحقيق انتصار عريض هو الأكبر في الدوري هذا الموسم على حساب مضيفه إيفرتون بستة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل جين هدفين من الستة.

وبعد مرور 18 جولة، وصل توتنهام إلى المركز الثالث خلف مانشستر سيتي الوصيف وليفربول صاحب الصدارة، على الرغم من التعثرات في البداية.

وتنقسم المباريات الثمانية عشر لتوتنهام إلى 14 فوزًا و 4 هزائم ولا شيء من المباريات التي انتهت بالتعادل، ليصبح هو الفريق الأكثر تحقيقًا للمباريات بين الفوز والخسارة فقط بدون تعادل.

 وأسقطت  الخسارة إيفرتون إلى المركز الحادي عشر بـرصيد 24 نقطة، فيما استمر توتنهام في المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 42 نقطة.

ويقدم توتنهام أداء كبيرًا في هذه الفترة بعد وصوله لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وكذلك ابتعاده عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

 

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