توتنهام يحرم مانشستر سيتي من موهبة فنربخشة

النادي التركي مستعد للتخلي عنه مقابل 17 مليون جنيه إسترليني

اقترب إليف إلماس لاعب وسط نادي فنربخشة التركي، من الانتقال إلى نظيره الإنجليزي توتنهام الصيف القادم.

صاحب الـ19 عاماً جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية خلال هذا العام، وأبرزها مانشستر سيتي لحاجة الفريق للاعب وسط جديد.

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فنربخشة مضطر للاستغناء عن نجمه الشاب، لتحقيق أرباح تجعله يتفادى خرق لوائح اللعب المالي النظيف.

موقع "سوبرهابر" التركي أكد أن توتنهام هو الوجهة المفضلة للاعب المقدوني، حيث يتصدر سبيرز السباق حتى الآن.

وأوضح أن توتنهام سيتقدم بعرض رسمي قيمته 17 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدماته.

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ويتميز إلماس بإجادته الأدوار الدفاعية والهجومية بخط الوسط، وهي الميزة التي يبحث عنها المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

يذكر أن إلماس لعب 34 مباراة مع فنربخشة بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف وحيد.