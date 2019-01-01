توتنهام يحدد سعرًا خياليًا للموافقة على بيع كين

صراع بين برشلونة ويال مدريد لضم هداف كأس العالم والمقابل خيالي

صدم نادي توتنهام فريق ريال مدريد بتحديد مبلغ خيالي للموافقة على بيع هاري كين، هداف السبيرز.

كين جدد عقده مع توتنهام لينتهي في 2024 في الصيف الماضي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ريال مدريد تفاوض مع توتنهام لأجل التعاقد مع هاري كين وكريستيان إيريكسين ولكن السبيرز صدم الملكي بمبالغ خرافية.

وأوضحت أنّ توتنهام طلب 350 مليون يورو للتخلي عن كين بجانب 250 مليون يورو للموافقة على بيع إيريكسين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ العلاقات الجيدة بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ونظيره في توتنهام داني ليفي لم تؤثر على الإصرار على رفع قيمة الصفقة.

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ريال مدريد ضم لوكا مودريتش وجاريث بيل في 2012 و2013 من توتنهام.

وأرجعت الصحيفة سبب ارتفاع قيمة الصفقة إلى التضخم الذي حدث في سوق الانتقالات بعد رحيل نيمار عن برشلونة مقابل 222 مليون يورو.