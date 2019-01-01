توتنهام يجري الاختبار الأخير قبل الانتقال لملعبه الجديد

المباراة الأولى قد تكون أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي



اتخذ نادي توتنهام الإنجليزي، خطوة جديدة نحو الانتقال إلى ملعبه الخاص خلال شهر إبريل القادم.

توتنهام لعب جميع مبارياته داخل الأرض هذا الموسم على استاد ويمبلي، لتأخر إجراءات الانتقال لملعبه الجديد.

نجاة إبراهيموفيتش من القتل وأعنف مشاجرات نجوم الفريق الواحد

تقارير إنجليزية أكدت أن توتنهام سيقوم بعمل اختبارين لأرضية ملعبه، من أجل الحصول على ترخيص استضافة المباريات.

الأول سيكون باستضافة مباراة فريق تحت 18 عاماً أمام ساوثهامبتون غداً الأحد، تحت أنظار 30 ألف متفرج.

والاختبار الثاني سيكون في المباراة الودية لأساطير توتنهام مع نادي إنتر الإيطالي يوم السبت المقبل.

بحثًا عن ظهير أيسر - برشلونة يضع 4 أسماء بدلاء لألبا

وفي حالة نجاح الاختبارين والحصول على الرخصة، سيكون الملعب جاهزاً لمباريات الفريق الأول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تكون المباراة القادمة أمام كريستال بالاس في 3 إبريل، هي الافتتاحية للملعب الذي تصل سعته نحو 62 ألف مشجع.