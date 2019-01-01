الانتقالات

توتنهام يتدخل لحرمان أرسنال من ساليبا

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Getty/Goal
صراع محتدم في الساعات القادمة بين الثنائي اللندني
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يحاول نادي توتنهام الإنجليزي، الانقضاض على صفقة انتقال المدافع الفرنسي ويليام ساليبا إلى أرسنال في اللحظات الأخيرة.

المدفعجية كانوا يحاولون التعاقد مع صاحب الـ18 عاماً، على أن يبقى مع ناديه سانت إيتيان لمدة موسم.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت موافقة النادي الفرنسي على عرض بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني من أرسنال.

ومع ذلك دخل توتنهام بكامل قوته بعرض أعلى من ذلك، من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

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ومن المتوقع أن يجتمع سبيرز بمسؤولي سانت إيتيان غداً السبت، لمواصلة التفاوضات تمهيداً لضم ساليبا.

وفي حالة توصل توتنهام لاتفاق حول القيمة المالية، يتبقى بذلك رغبة اللاعب التي ستحسم موقفه من الانضمام لسبيرز أو غريمه اللندني.

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