توتنهام يطرد أحد جماهيره من مباراة ولفرهامبتون بسبب فيديو عنصري

نادي توتنهام يطرد أحد جماهيره من مباراة الفريق الأخيرة ضد ولفرهامبتون بسبب مقطع فيديو عنصري نشره مع صديق له من قبل في مواجهة ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت مباراة توتنهام الأخيرة أمام فريق ولفرهامبتون طرد إدارة النادي اللندني لأحد جماهير الفريق وصديق له من مدرجات الملعب بسبب مقطع فيديو عنصري له.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي وذكرت صحيفة "صنداي ميل"، والتي أكدت أن الإدارة طردت الثنائي بمجرد التعرف عليهما.

وكانا الثنائي قد نشرا مقطع فيديو كان محل تحقيقات من قبل إدارة السبيرز في الأسابيع الأخيرة، حيث ظهر في مدرجات ملعب ويمبلي أثناء مواجهة ليفربول.

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وبدأ الثنائي في تصوير مشجع أسيوي لتوتنهام مع التعليق بتعليقات عنصرية على وجوده في المدرج وتشبيهه بالكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وقال المتحدث الرسمي باسم توتنهام: "أي نوع من العنصرية أو التي تميز شخص عن شخص، أو التصرفات التي لا يقبلها المجتمع سيتم التعامل معها بكل حزم من قبل النادي، وسنتخذ الخطوات المناسبة ضد أي شخص يستخدم تعليقات مسيئة".

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وأضاف: "من ظهرا في ذلك الفيديو تم طردهما من ملعب مباراة ولفرهامبتون، ومنعهما من دخول المدرجات من جديد، نشعر بالامتنان لهؤلاء الذين لفتوا انتبهنا لهما".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد تعثر في لقاء الجولة الـ 20 بالأمس أمام ولفرهامبتون بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.