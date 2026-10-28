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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoتوتنهام هوتسبير
ملعب توتنهام هوتسبير
team-logoكريستال بالاس
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توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته عن المباراة

القنوات الناقلة
توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس
توتنهام هوتسبير
كريستال بالاس
الدوري الإنجليزي الممتاز
روبرتو دي زيربي

معاينة شاملة لمباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز. هل يستطيع توتنهام البناء على فوزه أمام تشيلسي بتحقيق فوز آخر في ديربي لندن؟

معاينة مباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9
ملعب توتنهام هوتسبير

يستضيف توتنهام كريستال بالاس على ملعب توتنهام هوتسبير يوم السبت 31 أكتوبر، الساعة 13:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:30 بتوقيت غرينتش.

توتنهام في معنويات مرتفعة بعد فوز تاريخي على تشيلسي

يجد توتنهام نفسه في وضع غير مألوف بعدما حقق انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد تغلب على كوفنتري 3-1 في مباراة شهدت هدفًا رائعًا من جيمس ماديسون العائد إلى الملاعب، ثم حقق فوزًا نادرًا للغاية على غريمه تشيلسي في ستامفورد بريدج، هو الثاني له هناك في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 37 محاولة.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

كريستال بالاس بعيد تمامًا عن التألق

يعاني كريستال بالاس، غريم توتنهام اللندني، تحت قيادة مدربه الجديد بيير ساج، بعدما حصد سبع نقاط فقط من مبارياته الثماني الأولى. ويضعه هذا الرصيد في المركز السابع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، قريبًا بشكل خطير من مراكز الهبوط. ويمر الفريق بفترة سيئة، إذ خسر مباراتيه الأخيرتين دون أن يسجل أي هدف، بينما استقبلت شباكه سبعة أهداف. وسيأمل هذه المرة في تكرار نتائجه الأخيرة على ملعب توتنهام، حيث فاز في آخر زيارتين له ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

Pierre SageGetty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • فاز كريستال بالاس في ثلاث من آخر خمس مواجهات مع توتنهام.
  • لم تنتهِ أي من آخر 11 مواجهة بين الفريقين بالتعادل.
  • استقبل كريستال بالاس 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام الميلادي الحالي، أكثر بأربعة أهداف من أي فريق آخر.

التشكيلتان المتوقعتان

توتنهام (4231): كينسكي؛ جراي، فان هيكه، فان دي فين، روبرتسون؛ فرنانديز، تونالي؛ قدوس، ماديسون، تيل؛ مرموش.

كريستال بالاس (3421): بينيتيز؛ ريتشاردز، ديساسي، كانفو؛ خالايلي، وارتون، كامادا، ميتشل؛ مكنيل، بينو؛ ماتيتا.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس

المدرب

  • روبرتو دي زيربي

النتائج الأخيرة

توتنهام

توتنهام - المستوى

ليفربول
خ3-1
أستون فيلا
خ2-3
مان يونايتد
ت1-1
كوفنتري
ف3-1
تشيلسي
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بالاس

بالاس - المستوى

فورست
ف3-1
ليون
خ3-2
برايتون
خ5-0
بشكتاش
ت2-2
نيوكاسل
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

توتنهام هوتسبيرتعادلكريستال بالاس
2
0
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
3
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
0
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
3
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
5الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
8701209+1121
خ
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
8701135+821
ف
ف
ف
خ
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
8512237+1616
خ
ف
ف
ف
ف
4
ليفربولليفربولليفربول
8431118+315
ف
ف
خ
ف
ت
5
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
84131715+213
خ
ف
ف
خ
ت
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
8251149+511
ت
خ
ت
ف
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
825196+311
ت
ت
خ
ت
ف
8
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
83231214-211
ف
خ
خ
ف
خ
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
8323912-311
ف
ف
ت
ف
خ
10
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
824298+110
ت
خ
ت
خ
ت
11
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
824289-110
خ
خ
ت
ف
ت
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
83141216-410
ت
خ
ف
خ
ف
13
بورنموثبورنموثبورنموث
82331213-19
ف
ف
خ
خ
ت
14
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
8233810-29
ف
ف
ت
خ
ت
15
فولهامفولهامفولهام
8224810-28
ف
ف
خ
ت
ت
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
81431013-37
خ
ت
ت
ت
خ
17
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
8215919-107
خ
خ
ف
ت
خ
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
8134610-46
ت
خ
خ
خ
ف
19
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
8206615-96
خ
خ
ف
ف
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
8125614-85
ت
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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