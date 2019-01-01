توتنهام يعزز موقعه في المربع الذهبي للبريميرليج بانتصار سهل على هدرسفيلد

فترة طيبة للسبيرز محلياً وأوروبياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حقق توتنهام هوتسبرز انتصاراً مهماً وسهلاً على حساب ضيفه هدرسفيلد تاون بنتيجة رباعية نظيفة ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف أصحاب الأرض فيكتور وانياما بالدقيقة 24 بعد مهارة فردية ومراوغة الحارس، ثم أضاف لوكاس مورا هدفاً آخراً من تسديدة قوية يمين منطقة الجزاء بعدها بثلاث دقائق، وعاد البرازيلي للتهديف مجدداً بالدقيقة 87 من تسديدة من مدى قريب.

واختتم لوكاس الهاتريك في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد تمريرة سون وتسديدة قوية هزت شباك هدرسفيلد ليختتم رباعية فريقه.

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وعمد ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب سبيرز، لإراحة عدد من نجوم فريقه، فترك سونج هيونج مين وتوبي ألدرفايرلد على مقاعد البدلاء، بينما غاب هاري كين وديلي ألي بداعي الإصابة عن التشكيل الأساسي.

المباراة كانت عامرة بالفرص الضائعة، خصوصاً لأصحاب الأرض، إذ ارتطمت كرات كلاً كريستيان إيريكسن وفيرناندو لورينتي بالقائم، كما كان لهدرسفيلد بعض المحاولات الخطيرة بالشوط الثاني خصيصاً.

الانتصار يعتبر الثالث لتوتنهام على ملعبه الجديد منذ افتتاحه، إذ سبقه الفوز على كريستال بالاس 2-0 الجولة الماضية، والتفوق على مانشستر سيتي أوروبياً بهدف نظيف.

النتيجة تعني تقدم سبيرز إلى المرتبة الثالثة برصيد 67 نقطة، بانتظار مباريات مانشستر يونايتد مع وست هام، وتشيلسي أمام ليفربول، وأرسنال في ضيافة واتفورد ضمن صراع المربع الذهبي بالبريميرليج.

ويلعب توتنهام مساء الأربعاء المقبل أمام مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.