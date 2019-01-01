ماتيتش يتجاهل أنباء رحيله عن مانشستر يونايتد

هل يرحل اللاعب عن النادي الإنجليزي في يناير؟

أكد نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد، أنه سعيد بأداء وظيفته مع النادي الإنجليزي، رغم كل الشائعات المحيطة حول رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

صاحب الـ31 سنة لم يظهر كثيراً مع يونايتد هذا الموسم، حيث لعب في 7 مباريات فقط، كان آخرها في الفوز على كولشيستر أمس الأربعاء بدور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

اللاعب عانى الكثير من الإصابات، ولكنه ابتعد أيضاً عن الصورة في حالة جاهزيته، مما رفع حدة التكهنات حول مستقبله قبل نهاية عقده الصيف القادم.

وقال لاعب الوسط الصربي تعليقاً على موقفه:"أحاول بذل كل ما لدي في الملعب من أجل مساعدة الفريق وسأظل مواصلة أداء عملي مهما كانت الظروف".

وأضاف للموقع الرسمي لمانشستر:"يجب علينا الحفاظ على الاستمرارية بالمباريات، هناك عناصر شابة وأخرى خبرة في الفريق، لذلك يجب تعاون الجميع لهذا الهدف".

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وأما عن التأهل لمواجهة مانشستر سيتي بنصف نهائي كأس الرابطة:"نشعر بسعادة كبيرة جدا بالتواجد في هذه المرحلة، ونتمنى الفوز من أجل الوصول للنهائي وتحقيق اللقب".

يذكر أن ماتيتش ارتبط كثيراً في الفترة الأخيرة بالرحيل عن مانشستر، والانتقال لإنتر بالدوري الإيطالي، أو البقاء في البريميرليج والعمل مع مدربه السابق جوزيه مورينيو في توتنهام.