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الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام قد يفقد وينكس وفيرتونخن أمام أرسنال

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أنباء غير سعيدة لسبيرز قبل ديربي لندن أمام أرسنال
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يواجه توتنهام خطر فقدان اثنين من أهم لاعبيه، قبل المواجهة المنتظرة أمام غريمه اللدود أرسنال غداً السبت.

توتنهام يستضيف أرسنال في الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج على ملعب ويمبلي، في مباراة هامة بصراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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ماوريسو بوتشيتينو المدير الفني لسبيرز، تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، عن آخر أخبار فريقه فيما يتعلق بالإصابات.

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الأرجنتيني أكد إمكانية غياب المدافع البلجيكي يان فيرتونخن، ولاعب الوسط الإنجليزي هاري وينكس.

ويضاف الثنائي لكل من ديلي ألي وإيريك داير، اللذان سيغيبان عن الديربي، بينما قد يشاركان أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

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وقال بوتشيتينو عن إصابات فريقه:"لا أعلم ماذا سيحدث لهما، لا يمكنني القول أن نسبة ظهورهما 50/50 ولكن سنجري بعض الاختبارات قبل المباراة".

ويخوض توتنهام الديربي وهو في المركز الثالث بجدول البريميرليج بـ60 نقطة، مقابل 56 لأرسنال الرابع.

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