توتنهام في مأزق بسبب ملعبه الجديد وقرعة دوري الأبطال

سيتعين على توتنهام مواجهة مانشستر سيتي على ملعبه مرتين من أجل التأكد من جاهزيته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيتم افتتاح ملعب توتنهام الجديد في منتصف إبريل المقبل، وسيتعين على توتنهام لعب مباراة عليه من أجل بدء مواجهاته الأوروبية.

وأوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي وجهًا لوجه أمام توتنهام، في اختبار قوي لدجاج العاصمة الإنجليزية.

وسيتوجه توتنهام إلى ملعب الاتهاد في السادس عشر من إبريل ومن ثم في العشرين من الشهر ذاته من أجل مواجهة السيتي في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وستكون مواجهة الذهاب على أرض توتنهام في التاسع من إبريل، ويأمل إداريي نادي توتنهام في خوض هذه المواجهة على الملعب الجديد.

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وسيتسع الملعب الجديد إلى 66 ألف متفرج، ولم يتمكن توتنهام من خوض مبارياته الأوروبية عليه قبل خوض مباراة غير أوروبية أولًا.