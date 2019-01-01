بوتشيتينو يعترف باحتمالية تعرضه للإقالة

قبل مواجهة ريد ستار بدوري أبطال أوروبا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اعترف ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، بتخوفاته من التعرض للإقالة بسبب النتائج السيئة لفريقه بالفترة الأخيرة.

توتنهام فاز في 3 مباريات فقط من آخر 12 لعبها بجميع البطولات هذا الموسم، ويبتعد عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بـ10 نقاط.

الشكوك مستمرة حول مستقبل بوتشيتينو، وسط انحدار المستوى لمعظم اللاعبين ورغبة بعض النجوم بالرحيل.

المدرب الأرجنتيني علق على ذلك قائلاً:"لو لم نطور من مستوانا ونتائجنا ماذا سيحدث؟ الأمر الطبيعي في كرة القدم".

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وأضاف:"عمري 47 سنة وأفهم كيف تدار اللعبة، ولكني لا أهتم بكل ذلك، كل تركيزي على تحسين أداء الفريق".

يذكر أن بوتشيتينو ارتبط كثيراً بالرحيل عن توتنهام، والانتقال لتدريب أي من مانشستر يونايتد أو ريال مدريد.