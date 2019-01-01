توتنهام يبدأ الاتصالات مع خليفة بوتشيتينو

بداية موسم سلبية لسبيرز

هيثم محمد تويتر

كشفت تقارير في فرنسا عن تحرك توتنهام نحو إقالة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، واتصالات بدأت بالفعل مع البرتغالي جوزيه مورينيو في الأيام الماضية لخلافته.

توتنهام يعيش بداية موسم مخيبة للآمال على الصعيدين المحلي والأوروبي، وسقط قبل التوقف الدولي بسباعية أمام بايرن ميونخ، وثلاثية نظيفة في برايتون.

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وقالت "سوكر لينك" الفرنسية إن إدارة النادي اللندني أجرت اتصالات في الأيام الماضية مع مورينيو لاستطلاع موقفه من تدريب توتنهام.

ودار الحديث في وسائل الإعلام أن ماسيمليانو أليجري، المدرب الإيطالي، مرشح بارز لتدريب سبيرز، ولكن آخر التقارير تقول إن المدير الفني ليوفنتوس السابق يفضل انتظار مانشستر يونايتد.

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يذكر أن جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، كان قد كشف في وقت سابق أن مورينيو رفض تدريب فريقه بسبب مفاوضاته مع نادي إنجليزي.