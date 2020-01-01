مورينيو: موسم مجنون وبعض المشاكل حرمتنا من دوري الأبطال

المدرب البرتغالي يشعر بالسعادة بعد التأهل للدوري الأوروبي

أعرب جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، عن سعادته بتأهل فريقه للدوري الأوروبي، بعد التعادل مع كريستال بالاس 1/1 بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

هاري كين نجح في تسجيل الهدف الأول لصالح الفريق اللندني في الدقيقة 13، قبل تمكن جيفري شلوب من إحراز التعادل لأصحاب الأرض بالدقيقة 53.

مورينيو استلم مهمة تدريب توتنهام بمنتصف الموسم، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ويشعر بالسعادة لما حققه منذ قدومه وحتى الآن.

المزيد من الفرق

وقال البرتغالي:"موسم مجنون بكل تأكيد منذ لعبنا نهائي دوري أبطال أوروبا، كانت هناك العديد من التخبطات".

وأضاف:"نجحنا في تقديم مستويات جيدة من خلال المجموعة التي نمتلكها وحصلنا على بعض النتائج الإيجابية، ربما لم نقدم أفضل ما عندنا اليوم، ولكن بشكل عام ظهرنا بصورة مميزة ساعدتنا على التأهل للدوري الأوروبي".

وتابع:"أشعر بالرضا تجاه ما حققناه بالنظر للظروف التي واجهتنا، كان يمكننا التواجد ضمن المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا لولا بعض المشاكل ".

جوارديولا: مواجهة ريال مدريد مباراة نهائية

لاعبون سابقون وترشيحات غريبة .. من الأصلح لخلافة سيتيين؟

يذكر أن توتنهام جاء في المركز السادس بعد نهاية الدوري الإنجليزي بـ59 نقطة، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي ومانشستر يونايتد، حيث يمتلك كل منهما 66 نقطة في المركز الثالث والرابع.