بطاقة صفراء لمورينيو بعد التصنت على دكة ساوثامبتون

واقعة غريبة للمدرب البرتغالي في الدوري الإنجليزي

رفض جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، أن تمر مباراة فريقه مع ساوثامبتون بالجولة الحادية والعشرون من الدوري الإنجليزي، دون إثارة الجدل بواحدة من أغرب اللقطات هذا الموسم.

توتنهام عانى من خسارة جديدة على المستوى المحلي، بالسقوط بهدف دون رد أحرزه مهاجم القديسين داني إينجز، ليتأزم موقف الفريق في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

مورينيو كان يشعر بالضيق بعد إلغاء هدف التعادل لهاري كين بداعي التسلل، ليقوم بالذهاب للمنطقة الفنية لساوثامبتون متجهاً لأحد مساعدي المدرب رالف هازينهوتل.

المدرب البرتغالي اكتفى بالنظر والتصنت على التعليمات والملحوظات التي يدونها مساعد المدرب، ليقوم الحكم مايك دين بتوجيه البطاقة الصفراء له على الفوز، وهو ما تقبله بدون أي اعتراض.

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وشهدت المباراة أيضاً صدمة قوية لمورينيو، بعد إصابة مهاجمه هاري كين وإمكانية ابتعاده لبضعة أسابيع عن المباريات لمعاناته من مشكلة في الفخذ.

يذكر أن الخسارة جمدت رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز السادس بجدول البريميرليج، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس و15 نقطة عن ليفربول المتصدر.