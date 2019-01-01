بوتشيتينو :إصابة لوريس تسببت في سقوطنا أمام برايتون

مسلسل السقوط مستمر في النادي اللندني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام أن إصابة الفرنسي هوجو لوريس، كانت أحد الأسباب الرئيسية لسقوط فريقه أمام برايتون.

توتنهام واصل سجله المخيب هذا الموسم، بالسقوط بثلاثية نظيفة من برايتون اليوم السبت، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

الهدف الأول لبرايتون شهد إصابة مُروعة للوريس، وسط شكوك حول إمكانية غيابه لفترة طويلة.

بوتشيتينو قال بعد المباراة:"إصابة لوريس كان لها تأثيراً كبيراً على النتيجة، لأنه هدف مبكر جداً أفقدنا قائدنا بنفس الوقت".

وأضاف:"حاولنا إيجاد الحلول بشتى الطرق ولكن الأمر بدى وكأنه مستحيلاً، نحن نمر بلحظات صعبة جداً".

وأما عن تخطي هذه المرحلة:"بعد 5 سنوات ونصف هذه أول مرة نمر فيها بهذه اللحظة، الشعور ليس جيداً في الفترة الحالية، أريد العمل والإيمان بقدرتنا على النجاح".

وتابع:"أتمنى أن تكون الضغوط موجهة لي أنا فقط وليس اللاعبين، حتى يستطيعون التركيز على قلب الأمور".

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وعن النتيجة:"لا يمكننا القول أننا استحقينا الثلاث نقاط، لم نتعافى طوال المباراة من البداية الصعبة".

إصابة لوريس:"هو الآن في المستشفى ولا توجد أي أنباء جديدة في هذه اللحظة".

يذكر أن خسارة توتنهام جعلت رصيده يتجمد عند 11 نقطة في المركز السادس بجدول البريميرليج.