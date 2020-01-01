كين ينهي الجدل حول مشاركته في اليورو

اللاعب لم يظهر منذ فترة أعياد الميلاد

كشف المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، عن آخر تطورات إصابته، ومشاركته مع فريقه هذا الموسم ومنتخب بلاده في يورو 2020.

كين لم يظهر بقميص توتنهام منذ تعرضه للإصابة في أوتار الركبة، خلال مواجهة سبيرز مع ساوثامبتون خلال فترة أعياد الميلاد.

صاحب الـ26 سنة أجرى عملية جراحية على ركبته، مما أثار الشكوك حول لحاقه باليورو، أو العودة لتوتنهام بالأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي.

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وقال اللاعب في تصريحات صحفية:" تفكيري يسير في اتجاه واحد فقط وهو اللحاق باليورو لو لم يحدث أي شيء كارثي خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف:"لم أعد حتى الآن للتدريبات الجماعية مع الفريق، ولكني أعمل بجد في صالة الألعاب الرياضية وأتحسن بشكل تدريجي كل يوم".

وتابع:"نحن هنا نتحدث عن بضعة أسابيع أخرى، بعدها سأعود للعب بصورة طبيعية، لا أريد تحدد موعد بعينه، ربما يكون منتصف إبريل هو الوقت المناسب".

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وتأتي تصريحات كين بعد الأنباء المنتشرة مؤخراً، حول إمكانية رحيله عن توتنهام بعد نهاية الموسم الحالي، والانتقال لمانشستر يونايتد، في حالة عدم تأهل الفريق اللندني لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الدولي الإنجليزي نجح في تسجيل 17 هدفاً وصناعة هدفين في 25 مباراة بجميع البطولات مع توتنهام هذا الموسم قبل إصابته.