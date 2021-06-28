توتنهام وإنتر يخططان للتعاقد مع لاعب وسط ميلان، اللاعب الأفضل من كريستيانو رونالدو!

يبدو أن إدارة ميلان الإيطالي عليها التحرك سريعًا من أجل تأمين لاعب خط وسطها الإيفواري فرانك كيسييه؛ المطلوب في عدة فرق داخل وخارج إيطاليا.

ويقدم الإيفواري فرانك كيسييه، 24 سنة، أداءً مميزًا مع فريقه ميلان الإيطالي خاصة الموسم المنقضي إذ كان سببًا مهمًا في عودة فريقه الإيطالي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب سبع سنوات.

وينتهي عقد كيسييه مع ميلان في صيف 2022 ما جعل اسمه يُردد في سوق الانتقالات الحالية.

وكان ميلان قد فقد حارسه جيانلويدجي دوناروما بنهاية الموسم الماضي؛ فالحارس الإيطالي لم يجدد مع ناديه ورحل مجانًا لعدم توصله لاتفاق لتجديد عقده.

هل ميلان في مأزق؟

وكيل كيسييه ، برامباتي، تحدث عن موكله وقال: "اليوم، عقد لاعب مهم ينتهي في 2022، واحد من أقوى لاعبي ميلان؛ فالأمر خطر، خطأ من النادي".

وتابع الوكيل "الآن كيسييه هو من بيده الأمر وبإمكانه تقرير الأفضل له وليس النادي".

وشارك كيسييه في 36 من مباريات ميلان الـ 38 في الدوري الذي أنهاه في الوصافة خلف جاره وغريمه إنتر حامل اللقب.

من مهتم بالتعاقد مع فرانك الأقوى من رونالدو؟

وواصل وكيل كيسي عن المهتمين بالتعاقد معه "أعرف أن هناك اهتمامًا من إنتر بالإضافة إلى ناديين من الدوري الإنجليزي وتوتنهام".

زميل فرانك في ميلان، دافيد كالابريا، قال قبل سنة مبرزًا قوة زميله: "أكثر اللاعبين قوة بدينة؟ لن أقول كريستيانو رونالدو، لكن كيسي غير معقول تمامًا".

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