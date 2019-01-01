إريكسن يرد على شائعات خيانة زوجته

بعد الجدل المثار حول الخلافات داخل توتنهام

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

رد كريستيان إريكسن صانع ألعاب نادي توتنهام الإنجليزي، على شائعات خيانة زوجته له وتسبب ذلك في هبوط مستواه.

بعض الأنباء انتشرت في الفترة الأخيرة، لتؤكد أن يان فيرتونخين زميل الدنماركي في سبيرز، أقام علاقة غرامية مع زوجته الفترة الماضية.

وأشارت هذه الشائعات إلى أن هذه الأزمة أثارت حالة من الارتباك داخل غرفة ملابس توتنهام، وقوع أكثر من شجار بين الثنائي.

وهو ما رد عليه اللاعب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ليصف كل هذه الأقاويل بالهراء.

ومن جانبه تدخل فيرتونخين أيضاً ليؤكد حديث زميله بتغريدة أخرى، نافياً كل الجدل المثار حول النادي الإنجليزي.

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يذكر أن توتنهام تلقى هزيمة ساحقة من بايرن ميونيخ 7/2 أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، استمراراً لسلسلة النتائج السيئة للفريق هذا الموسم.

ومن ناحية إريكسن فتستمر التكهنات حول مصيره مع النادي، لانتهاء عقده الصيف القادم، دون التوصل لأي تجديد حتى الآن.