مورينيو: لست قلقاً من تشيلسي ولن أخبركم بقرار إيركسن

المدرب البرتغالي يدافع عن البداية السيئة للاعب الوسط الأرجنتيني

أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، أنه لم يتخذ القرار النهائي حول موقف لاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، سواء برحيله بنهاية الموسم أو تحويل إعارته لصفقة بيع نهائي.

لو سيلسو انضم لتوتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي ريال بيتيس الإسباني في صفقة إعارة، وسط تساؤلات حول استمراره مع سبيرز.

اللاعب يعاني حالياً من التأقلم على أجواء الدوري الإنجليزي، حيث لم يترك أي بصمة واضحة منذ تعاقد المدرب السابق ماوريسيو بوتشيتينو معه قبل رحيله.

مورينيو علق على موقف اللاعب قبل مواجهة بيرنلي غداً السبت بالبريميرليج:"كل تركيزي الآن على تحسين النتائج وإخراج أفضل ما عند كل لاعب، جيوفاني يلعب في أوروبا منذ سنوات، ولكن البريميرليج يختلف عن اللعب في فرنسا وإسبانيا".

وأضاف:"العديد من اللاعبين يأتون للدوري الإنجليزي ولا يتأقلمون بشكل سريع، جيوفاني لاعب صغير ومميز ويحتاج للمزيد من الوقت للتأقلم والتغلب على بعض المعوقات أهمها اللغة".

وأما عن إمكانية ضم مدافعين جدد في يناير:"الأمر لا يتعلق بالعناصر بينما المنظومة التي نعمل بها، حيث تشمل الحارس وقلبي الدفاع والظهيرين، والعمل على عدم ارتكاب أي أخطاء".

وتابع:"لا أحكم على الموقف بشكل فردي ولكن العملية الدفاعية بشكل عام، والتي تحتاج مساعدة جميع أفراد الفريق في الملعب والنظام الذي نلعب به كل مباراة".

قرار كريستيان إيركسن سواء بالبقاء أو الرحيل:"أجريت بعض المحادثات معه ولكن لن أخبركم بالقرار النهائي احتراماً للاعب".

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رأيه في رفع عقوبة الانتقالات عن تشيلسي:"لست قلقاً منها، لا أنظر لهم ولا موقعهم في الجدول مقارنة بنا، هناك أيضاً ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد بموقع متقدم، وبالنسبة لهم لا أعتقد أن المال سيجعلون يتعاقدون مع لاعبين أفضل مما يمتلكون".

الإصابات:"لا توجد أي غيابات جديدة، هاري وينكس جاهز للمشاركة، بن ديفيز يعاني من مشكلة في الكاحل، هوجو لوريس وميشيل فورم يعملان على العودة، وإيريك لاميلا يغيب لإصابته في أوتار الركبة".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي بـ20 نقطة، بفارق 9 نقاط عن تشيلسي الرابع، و23 عن ليفربول صاحب المركز الأول.