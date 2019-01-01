توانزيبي ينسحب من التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد أمام ليفربول

ضربة مفاجئة للمدرب النرويجي قبل لحظات من بداية القمة

تلقى مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، صدمة قبل بداية موقعة ليفربول، بتعرض لاعبه أكسيل توانزيبي في الإحماء.

واضطر المدرب النرويجي لسحب ذو الأصول الأفريقية من التشكيلة الأساسية، في المقابل أشرك المدافع الأيسر الأرجنتيني ماركوس روخو.

وسيغيب أيضًا عن ليفربول هدافه المصري محمد صلاح، لعدم اكتمال شفاؤه من الإصابة التي لحقت به أمام ليستر سيتي في آخر مباراة قبل عطلة أكتوبر الدولية.

ربما تكون هذه هي أبرز لقطات المباراة 🙄 pic.twitter.com/uRnDQlLCqk — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 20, 2019

وتقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد" في قمة مواجهات الجولة التاسعة للبريميرليج، الذي يتصدره ليفربول بالعلامة الكاملة في أول ثماني مباريات، فيما يقبع اليونايتد في المرتبة الـ14 بتسع نقاط.