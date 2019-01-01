توانزيبي في مهمة للحصول على مركز أساسي في مانشستر يونايتد

بعدما أقنع سولشاير في أولى مباريات الدوري الأوروبي.. توانزيبي يأمل في الحصول على مركز أساسي مع مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يسعى نجم مانشستر يونايتد الصاعد بقوة أكسيل توانزيبي إلى حجز مركز أساسي في تشكيل المدرب النرويجي للفريق أولي جونار سولشاير.

وقدم توانزيبي أداء مميزًا في مشاركاته مع الشياطين في مباريات الجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الحالي، حيث كان نجمًا لهذه الفترة رفقة جرينوود.

أما فيما يتعلق بالمشاركات الرسمية، فقد شارك مع مانشستر يونايتد في مباراته الأولى ضمن منافسات الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي أمام ضد أساتانا الكازاخستاني.

وقدم توانزيبي مباراة كبيرة في خط الدفاع، حيث خرج الفريق بشباك نظيفة في حدث لم يتكرر كثيرًا هذا الموسم، ونجح في تحقيق انتصار هام بهدف للا شيء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

وحصل النجم الشاب على إشادة كبيرة من الجميع بعد المباراة، كان أبرز من أشاد به بالطبع سولشاير نفسه الذي أكد أن توانزيبي يستحق أن يدخل في حساباته للفترة المقبلة.

وفي ظل الحالة الدفاعية التي يمر بها الفريق حاليًا لا يبدو أن الدفع بتوانزيبي بشكل أساسي أو إقحامه داخل الفريق أمرًا غريبًا في الفترة المقبلة.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد دخل في دوامة من كل موسم في الفترة الأخيرة ولكن بشكل أكثر حدة بعد تكرار النتائج السلبية والأداء غير المقنع.