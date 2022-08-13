توابع قضية حمد الله .. البلوي يرحل عن الاتحاد

أعلن مدير الكرة في نادي الاتحاد حامد البلوي رحيله عن منصبه في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعية.
وكان البلوي تعرض للإيقاف لمدة ستة شهور من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وتغريمه 300 ألف ريال بسبب قضية التسجيلات الخاصة بالمغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق.
ماذا قال البلوي عن رحيله من الاتحاد؟
ونشر البلوي بياناً عبر حسابه الشخصي على تويتر كتب فيه: "مع نهاية المعسكر التحضيري أكون قد أنهيت مهمتي مع الفريق".
وأضاف: "أشكر مجلس الادارة برئاسة أخي الأستاذ أنمار وكافة الأعضاء والشكر موصول للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها جميعا لإسعاد الجماهير الاتحادية الوفية".
مع نهاية المعسكر التحضيري اكون قد انهيت مهمتي مع الفريق.— حامد البلوي (@hamed4848) August 13, 2022
اشكر مجلس الادارة برئاسة اخي الاستاذ انمار وكافة الاعضاء والشكر موصول للاجهزة الفنية والادارية والطبية واللاعبين على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها جميعا لاسعاد الجماهير الاتحادية الوفية. pic.twitter.com/ndiTAprt4z
كيف تفاعل الجمهور مع رحيل البلوي؟
واشتعلت مواقع التواصل عقب كلمات المدير الرياضي المغادر، ما بين مساند من جماهير الاتحاد، وسخرية وهجوم من جماهير بقية الفرق.
وسخرت جماهير الهلال والنصر من الموقف وشبهته بالكابوس، واستخدمت صوراً لحمد الله للإشارة لدور اللاعب في رحيل البلوي.
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