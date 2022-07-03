توابع الهبوط .. النفيعي والمحياني يرحلان عن الأهلي

الأهلي لم ينجح في تفادي المصير الأسود

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن رئيس الأهلي ومديره التنفيذي، ماجد النفيعي وموسى المحياني، سيرحلان عن النادي خلال الأيام القليلة القادمة.

الأهلي توج موسمه الكارثي في الدوري السعودي باحتلال المقعد الـ15 والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، وقد حمل جزء كبير من الإعلام والجمهور الأهلاوي الثنائي، النفيعي والمحياني، مسؤولية تلك الكارثة.

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النفيعي كان قد أكد استمراره في منصبه حتى نهاية فترته الرئاسية في 2025، مشيرًا إلى أنه سيبدأ خطة عودة النادي لدوري المحترفين وإيجاد الحلول المناسبة لكل أزمات الفريق، لكن المدينة نقلت عن مصدر أهلاوي عكس ذلك.

الصحيفة أكدت عبر مصدرها أن الأهلي سيشهد خلال الأيام القليلة القادمة تغييرات إدارية كبيرة على رأسها رحيل النفيعي والمحياني، والأخير خاصة سيرحل عن الفريق الجداوي دون رجعة.

وأوضح المصدر الأهلاوي أن هناك اجتماعات جارية مستمرة بشكل يومي خارج أسوار الأهلي لترتيب البيت من الداخل وتفادي حدوث أي فراغ إداري بعد رحيل المسؤولين البارزين.

وطمأن المصدر جماهير الفريق حول عقود الرعاية، بالتأكيد على أنها مستمرة كما هي دون تغيير، ومشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد عملًا كبيرًا لإعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي وحل كل مشاكله وإعادة الابتسامة على وجوه العشاق.

يُشار إلى أن التقارير الصحفية المتابعة للقلعة أكدت خلال اليومين الأخيرين وجود اتصالات بين النفيعي والمدرب التونسي فتحي الجبال لقيادة الفريق خلال موسمه القادم في دوري يلو، وأن العمل جارٍ على حل أوضاع اللاعبين الراغبين في الرحيل وعلى رأسهم عبد الرحمن غريب الذي بات على أعتاب الانتقال بالإعارة إلى الوحدة.