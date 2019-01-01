تهور كوستا يحرم أتلتيكو من خدماته أمام يوفنتوس في تورينو

المهاجم الإسباني سيغيب عن مباراة الفريقين بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وضع دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، فريقه في ورطة كبيرة بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كوستا عانى من إصابات عديدة مؤخراً، وأثيرت الشكوك حول ظهوره أمام يوفنتوس في مواجهة الذهاب بثمن نهائي المسابقة.

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المهاجم الإسباني شارك كأساسي ولكنه تلقى البطاقة الصفراء بعد 10 دقائق فقط من اللقاء.

البطاقة جاءت بعد محاولة كوستا لتأخير إحدى الركلات الثابتة التي حصل عليها يوفنتوس على حدود منطقة جزاء أصحاب الأرض.

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ولتراكم البطاقات يغيب كوستا عن مباراة الإياب على ملعب تورينو معقل يوفنتوس في 12 مارس القادم.

وانضم له أيضاً لاعب الوسط الغاني توماس بارتلي، الذي حصل على البطاقة الصفراء ليحرم أتلتيكو من خدماته.

وهو ما يترك المدرب الارجنتيني دييجو سيميوني أمام خيار وحيد، وهو الاعتماد على ألفارو موراتا المهاجم الإسباني المُعار من تشيلسي.