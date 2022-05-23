تهنئة أم سخرية؟! .. برشلونة يذكر ديمبيلي بسبب نكباته!

قام نادي برشلونة بتهنئة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي على وصوله للمباراة رقم 150 في مسيرته الكروية رفقة النادي الكتالوني.

لكن تلك التهنئة التي تم نشرها عبر حساب الفريق في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" لم تدم طويلًا وتم حذفها.

جاء هذا عقب مباراة الفريق ضد فياريال في الجولة الـ 38 والختامية من الدوري الإسباني والتي خسرها برشلونة بهدفين نظيفين.

النادي نشر صورة يظهر فيها ديمبيلي وهو يلعب بالـ "بلايستيشن" وتظهر على الشاشة كلمة "150 مباراة".

بالإضافة إلى ذلك ظهر في خلفية ديمبيلي عدة صور من مباريات لعبها بقميص برشلونة، من ضمنها مباراة النادي الكتالوني ضد ريال مدريد والتي انتهت للملكي بهدف نظيف.

فورًا تم حذف الصورة، لكن لم يتم التعرف على السبب الحقيقي لحذفها، هل كان بسبب تذكير ديمبيلي بالأخبار التي أحاطت به بأن سبب إصاباته المتكررة يعود إلى لعبه على الـ "بلايستيشن" الخاص به لساعات متأخرة من الليل، أم لأن التهنئة تضمنت صورة من مباراة فاز فيها ريال مدريد على برشلونة.

جدير بالذكر أن عقد ديمبيلي رفقة برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديد حتى الآن وارتبط اللاعب الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان.