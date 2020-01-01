تهنئة مانشستر سيتي تثير سخرية ليفربول بعد التتويج بالدوري

جمهور الريدز لم يرحب بتغريدة النادي الإنجليزي بعد التتويج الرسمي

يبدو أن الأمور ليست على ما يرام بين مانشستر سيتي والأندية المنافسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما ظهر ليلة تتويج ليفربول بلقب البطولة.

ليفربول احتفل مساء أمس، الأربعاء، بالحصول على لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 سنة، بعد الفوز بنتيجة 5/3 على تشيلسي في ملعب أنفيلد.

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مانشستر سيتي تجاهل هذه الأحداث تماماً، وسط احتفالات صاخبة من نجوم ليفربول ومدربهم يورجن كلوب على أرضهم بدون جمهور بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وبدلاً من تهنئة الريدز على اللقب، قام النادي الإنجليزي بتوجيه تحية إلى كل من وست بروميتش ألبيون وليدز يونايتد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،على صعودهما للبريميرليج مرة أخرى من خلال دوري الدرجة الأولى.

موقع "ليفربول إيكو" أشار إلى أن هذه الواقعة، وفسر ذلك بسبب حالة الغضب الشديدة التي يشعر بها بيب جوارديولا مدرب سيتي من تصريحات العديد من المدربين على رفع العقوبة عن ناديه ومشاركته في دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي، بعدما كان مهدداً بالإيقاف لمدة موسمين.

يورجن كلوب كان من أشد المهاجمين للاتحاد الأوروبي على هذا القرار، مع جوزيه مورينيو مدرب توتنهام بعد الاتهامات لسيتي بخرق قوانين اللعب المالي النظيف الفترة الماضية.

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الأمر الذي رد عليه جوارديولا بحالة غضب شديدة جداً، حيث طالب الثنائي بالاعتذار فوراً بعد ثبوت صحة موقف ناديه بشكل قانوني.

ومن جانبها قامت جماهير ليفربول بالرد على تغريدة سيتي، بالسخرية الشديدة من تجاهلهم تتويج الريدز بلقب الدوري، وعدم توجيه أي تهنئة لهم.