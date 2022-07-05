تهرب من يونايتد وتدرب في منشآت منتخب البرتغال .. رونالدو يتلاعب بالشياطين

كريستيانو رونالدو يواصل تصرفاته المثيرة للجدل والتي تؤكد رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

يستمر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في إثارة الجدل، وذلك بعد أن شوهد في مركز تدريبات منتخب البرتغال في مدينة لشبونة، بعد غيابه عن العودة إلى "الشياطين الحمر" لبدء فترة التحضير للموسم الجديد.

رونالدو أسقط قنبلة مدوية في أروقة مانشستر يونايتد خلال الأسبوع الجاري، بعد أن طلب الرحيل عن الفريق من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو غاب عن اليوم الأول من فترة تحضير مانشستر يونايتد للموسم الجديد، وأصدر النادي بيانًا يؤكد فيه اعتذار البرتغالي عن عدم الحضور لأسباب عائلية.

لماذا زار رونالدو مركز تدريبات البرتغال؟

صحيفة "SIC Noticias" البرتغالية كشفت أن رونالدو وصل إلى منشآت تدريب منتخب بلاده يوم الإثنين، ونشرت مقطع فيديو لسيارة "صاروخ ماديرا" وهي تسير في موقف سيارات مركز تدريبات المنتخب البرتغالي.

ولم يتم الكشف عن طبيعة زيارة رونالدو لمركز تدريبات منتخب البرتغال، ولكن بالنظر إلى تفانيه في الاهتمام بلياقته البدنية، وعيش أسلوب حياة نظيف، من المحتمل أنه كان يحاول على تدريب خاص قبل انطلاق الموسم بينما يتواصل الجدل بشأن مستقبله.

❗️Exclusive. Cristiano Ronaldo just arrived to @selecaoportugal training facilities. He's still in Lisbon after missing @ManUtd first pre-season day. Ronaldo's future is still uncertain. He wants to play @ChampionsLeague. pic.twitter.com/e2eQ3TAuQE — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) July 4, 2022

ماذا قد يحدث في مستقبل رونالدو؟

من المقرر أن يجري رونالدو محادثات مع الهولندي إريك تين هاج المدرب الجديد في "أولد ترافورد" عند عودته إلى النادي.

لكن المفهوم هو أن اللاعب صاحب السبعة وثلاثين عامًا يرغب بشدة في خوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

رغبة رونالدو المفاجئة في مغادرة مانشستر يونايتد قد نبهت نادي تشيلسي، الذي يفكر في ضم البرتغالي لدعم الإدارة الجديدة في "ستامفورد بريدج".

لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن نادي برشلونة الإسباني قد عقد محادثات مع جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو، من أجل التعرف على إمكانية التعاقد مع "صاروخ ماديرا".

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