تهديد جديد للزمالك بخصم 6 نقاط.. ومجلس الإدارة ينقذ الموقف

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت خالد الغندور، اليوم السبت، عن تهديد جديد لنادي الزمالك بخسارة 6 نقاط من رصيده الحالي في الدوري المصري الممتاز بسبب قضايا في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الزمالك أنهى بعض قضاياه خلال الشهور الماضية، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب مستحقات متأخرة لبعض اللاعبين المحترفين في وقت سابق.

ووفقًا لما نشره الغندور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الزمالك مطالب بدفع ما يقرب من 15 مليون جنيه لموندومو.

وقال الغندور عبر "فيس بوك": "الزمالك لابد من دفع ١٥ مليون غدًا لموندومو بعدما رفض التقسيط و حالة عدم الدفع خصم ٦ نقاط و حتي الأن أكثر من ٢٠٠ مليون فلوس للاعبين رحلوا عن الزمالك".

وأضاف الغندور عن حل الأزمة أن رئيس الزمالك أمر بتحويل المستحقات الخاصة بموندومو غدًا: " مرتضي منصور يأمر بتحويل ١٥ مليون جنيه فورا غدا صباحا لموندومو لتجنب خصم ٦ نقاط".

وبذلك يتجنب الزمالك خصم نقاط من رصيده في الموسم الحالي، حيث يتصدر ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة حتى الأن.