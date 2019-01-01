تنزانيا تتأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على أوغندا

تنزانيا تتأهل للمرة الثانية في تاريخها إلى كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تأهل المنتخب التنزاني إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد التغلب على أوغندا بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واحتل منتخب تنزانيا الوصافة في المجموعة الأخيرة،بعد الفوز على المتصدر أوغندا، في الجولة السادسة ليتأهل رسميًا إلى البطولة التي ستقام في مصر العام الجاري، لتكون المرة الثانية تتأهل فيها تنزانيا لنهايات أمم إفريقيا بعد نسخة 1980.

وافتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 21 عن طريق سايمون مسوفا، قبل أن يضيف إرستو نيوني في الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 57 أكد أجيري موريس تأهل منتخب بلاده إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة،بإحراز هدف ثالث والفوز على متصدر مجموعته.

وارتفع رصيد تنزانيا إلى 11 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر أوغندا برصيد 13 نقطة، ليتأهلا سويًا إلى البطولة المقبلة.

وتقام البطولة في مصر منتصف العام الجاري، بعد سحب التنظيم من الكاميرون مؤخرًا.َ