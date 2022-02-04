تنافس رونالدو .. وثائقي جورجينا يكشف ثرواتها المهولة!

حياة مختلفة يعيشها الثنائي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز، مليئة السيارات الفخمة والسيارات وملابس وقطع المجوهرات المثيرة للاهتمام.

جورجينا، شريكة رونالدو على المدى الطويل، لديها فيلم وثائقي واقعي جديد، تعرض فيه نظرة مفصلة على أسلوب حياتهما الفاخر.

ومن جانبه قام موقع "ستيف ستون" برصد أسعار ونوعية المجوهرات التي يرتديها الثنائي في حياتهما اليومية.

وأشار الموقع إلى وصول مجموع القيمة الإجمالية لمجوهرات جورجينا وحدها إلى 3 ملايين و393 ألف جنيه استرليني.

وتشمل مجموعتها العديد من القطع الفخمة، مثل خاتم خطوبة قيمته 600 ألف استرليني، وخاتم ألماس ماركيز سعره 200 ألف استرليني.

ووصلت قيمة مجموعة مجوهرات نتفليكس إلى 2 مليون و700 ألف جنيه استرليني، كما قامت باقتناء خاتم ياقوت 10 قيراط بـ750 ألف استرليني، وسوار من الماس بمليون جنيه استرليني.

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وقام الموقع كذلك بإلقاء نظرة على ما يمتلكه رونالدو، حيث وصل مجموع مقتنياته من المجوهرات إلى 2.1 مليون جنيه استرليني.

ووصلت قيمة ساعته الروليكس إلى 380 ألف استرليني، وساعة فرانك مولر بمليون و200 ألف استرليني، بالإضافة لبعض القطع الأخرى الفخمة باهظة الثمن.

يذكر أن رونالدو يمر بموسم جيد في الملاعب بعيدًا عن نشاطه في الخارج، حيث سجل 14 هدفًا في 23 مباراة بكل البطولات مع مانشستر يونايتد حتى الآن.

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