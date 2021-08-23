تنازل عن مبلغ كبير .. التفاصيل المالية لفسخ عقد جيوفينكو مع الهلال

اللاعب الإيطالي رحل عن النادي السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل وبنود التسوية المالية التي توصل لها الهلال مع لاعبه السابق سيباستيان جيوفينكو لفسخ عقده بالتراضي، مشيرة لتنازل اللاعب عن مبلغ كبير من المال.

الفريق السعودي كان قد أعلن رحيل مهاجمه الإيطالي قبل عام من انتهاء عقده، إذ تم فسخ العقد بالتراضي ليتمكن النادي من قيد الوافد الجديد "ماتيوس بيريرا" الذي ضمه من وست بروميتش ألبيون هذا الصيف.

ما هي تفاصيل التسوية المالية لفسخ عقد الهلال مع جيوفينكو؟

الرياضية أوضحت أن الهلال وبعد مفاوضات طويلة مع جيوفينكو ووكيله نجح في التوصل لاتفاق على فسخ العقد الممتد حتى يونيو 2022 بالتراضي هذا الصيف مقابل منحه اللاعب 10 ملايين ريال سعودي تُمثل جزءًا من مستحقاته المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ34 عامًا تنازل عن 5.5 مليون ريال سعودي تُمثل جزءًا من رواتبه المتبقية في عقده مع الهلال حتى يفسخ عقده ويُصبح لاعبًا متاحًا في السوق بالمجان.

كيف كانت مسيرة جيوفينكو مع الهلال؟

جيوفينكو انضم للهلال في يناير 2019 قادمًا من تورنتو الكندي الناشط في الدوري الأمريكي، وقد لعب مع الفريق 83 مباراة سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع 19.

النجم الإيطالي لعب 21 مباراة في الدوري السعودي مع الهلال الموسم الماضي، منهم 16 أساسيًا، سجل خلالهم هدفًا واحدًا وصنع 4، وقد صنع كذلك 46 فرصة لزملائه.

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ولم يلعب جيوفينكو أي مباراة في دوري أبطال آسيا لعدم قيده في القائمة القارية للهلال، وقد غاب عن مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفتح للإصابة، فيما خاض مباراة السوبر السعودي التي خسرها فريقه أمام النصر.

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